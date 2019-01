Zeehondencentrum start opruimactie Waddenkust

“Sommige containers zijn open gegaan en de inhoud ervan is in de Waddenzee en aan onze kust terecht gekomen. De dijken tussen Lauwersoog en Holwerd liggen vol plastic en piepschuim”, zo meldt het Zeehondencentrum op Facebook. “De vervuiling is dermate erg dat zeevogels, zeehonden en het prachtige natuurgebied van de Waddenzee hier directe schade van kunnen ondervinden.”



In samenwerking met Staatsbosbeheer is donderdag daarom een opruimactie gestart. De organisaties roepen iedereen die wil meehelpen op zich donderdag te melden bij één van drie ontmoetingspunten (De Mariakerk in Wierum, Museum ’t Fiskerhûske in Paesens/Moddergat en Kitesurfparking Hoek van de Bant bij de haven van Lauwersoog).