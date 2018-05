Eerste zeehondenpup opgevangen in Pieterburen; diertje overlijdt echter meteen

Vrijdagavond werd er melding gemaakt van een zeehondenpup op het strand van Vlieland. Na controle van de pup door de lokale EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) werd er gepoogd het dier 24 uur te observeren. De volgende ochtend werd hij niet meer aangetroffen en waren er geen sporen zichtbaar. Op datzelfde moment kwam een melding binnen van een pup 1,5 kilometer verderop en dit bleek hetzelfde dier te zijn. De lokale politie en de ehbz hebben in eerste instantie het publiek nog op afstand gehouden, maar duidelijk was dat het zeehondje al zeer vermoeid was. Het vermoeden bestaat dat de zeehondpup is opgepakt en verplaatst, wat veel stress veroorzaakt. Daarom is besloten tot opvang over te gaan.



Willie

Het zeehondje is een vrouwtje en werd geadopteerd door lokale schoolklas de “Wilster” en heeft de toepasselijke naam "Willie" gekregen.



De zeehondenpup is in het Zeehondencentrum volledig onderzocht door een dierenarts en daarna in een eerste fase van opvang gegaan. Het centrum liet meteen al weten dat het om een jong dier ging en dat het daarom spannend zou zijn hoe ze zou herstellen.

Overleden

Zondagochtend maakt het centrum echter bekend dat Willie is overleden. "Ze heeft een rustige nacht gehad maar we vermoeden dat de stress van haar avontuur toch teveel is geweest. Ze was ook nog maar heel erg klein. De exacte doodsoorzaak hopen we later vandaag te kunnen vaststellen na onderzoek", aldus het centrum.



Maak van een zeehondenpup geen wees

De zeehondencentra en de Waddenvereniging hebben gisteren een animatie gepubliceerd die onnodige opvang moet voorkomen. In de campagne "Maak van een zeehondenpup geen wees" willen de centra benadrukken hoe belangrijk rust en afstand is voor zeehonden in deze periode van het jaar. Zeehonden zogen hun pups voor een periode van 3-4 weken alvorens de jonge zeehonden op zichzelf aangewezen zijn. Deze intensieve zoogperiode is dus cruciaal voor een goede start van het leven van een zeehond.