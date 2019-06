Zeehondencentrum Pieterburen: laat zeehondenpups met rust

Het Zeehondencentrum Pieterburen roept het publiek op om zeehondenpups en hun moeders rust te geven tijdens de zoogperiode die nu is begonnen. Een zeehondenpup die alleen op het strand ligt, is niet per se hulpbehoevend, aldus het centrum. De Zeehondencentrum roept daarom op afstand te houden, en niet direct in actie te komen, maar eerst te observeren.

Met het mooie weer op komst de komende week verwacht het Zeehondencentrum Pieterburen dat veel mensen er op uit trekken en mogelijk in contact komen met zeehonden. “Deze tijd van het jaar is het geboorteseizoen van de gewone zeehond in Nederland en dat maakt dat er overal langs de kusten kleine zeehonden kunnen opduiken. Die kleine zeehonden zijn echter niet noodzakelijkerwijs hulpbehoevend, zoals wetenschappelijk onderzoek door het centrum in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond.” Het centrum roept daarom op zeehonden vooral rust te geven, op afstand te blijven en bij twijfel te bellen met één van de opvangcentra.



Op dit moment zitten er meerdere pups in de opvang waarbij de aangeraden observatietijd van 24 uur niet te halen was door inmenging van het publiek. Twee weken geleden nog werd een pup afgeleverd bij het centrum in een boodschappentas. Afgelopen dinsdag moest er een pup worden opgevangen die urenlang door een groep mensen was “bijgestaan”. Het Zeehondencentrum begrijpt de beste intenties van het publiek, maar dergelijke acties zorgen ervoor dat een moeder niet meer bij de pup kan komen of de pup op eigen kracht weer bij de zooggebieden kan komen.



In de succesvolle campagne “Maak van een gezonde pup geen wees” wezen de opvangcentra gezamenlijk er al op dat rust geven en afstand houden het beste is voor zeehonden.



Wie een zeehond en/of pup ziet liggen kan altijd contact opnemen met het Zeehondencentrum, het telefoonnummer 0595-526526 is 24 uur per dag bereikbaar.