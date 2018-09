Zaterdag kan iedereen kijken in Groningse riolen

Hoe ziet Groningen er onder de grond in de riolen uit? Morgen, zaterdag 8 september, kan iedereen zelf een kijkje nemen in het misschien wat enge, maar ongelooflijk belangrijke rioleringssystem. Zaterdag kunnen belangstellenden (vanaf 8 jaar) met een gids afdalen in het hoofdriool onder het Kattendiep.