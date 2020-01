Nieuwe woontoren in Selwerd – aardbevingsbestendig en zonder gasaansluiting

Vijftien verdiepingen telt de nieuwe woontoren van woningstichting Patrimonium die morgen, donderdag 9 januari officieel geopend wordt. Daarmee behoort de toren niet alleen tot de hoogste van Groningen, maar het is zeker ook de duurzaamste. Er is geen gasaansluiting.

Donderdagmiddag 9 januari is om 15.30 uur de officiële opening van de ovale woontoren “De Beukenhorst”. Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen gaat samen met Auke de Vries directeur-bestuurder van Patrimonium de openingshandeling verrichten. De woontoren is gebouwd op het terrein van voormalig Huize Patrimonium in Selwerd en is in opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium gebouwd.

Woontoren Groningen

In de nieuwe aardbevingsbestendige woontoren van Patrimonium zijn in totaal zestig sociale seniorenappartementen gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma; veertig appartementen zijn toegewezen door Patrimonium zelf, de overige twintig zijn toegewezen door ZINN aan mensen met een zorgindicatie. Alle appartementen zijn sociale huurwoningen waarvoor een huurtoeslag is aan te vragen.

Op alle vijftien verdiepingen zijn vier appartementen gerealiseerd die beschikken over een eigen fietsenberging in de kelder van de woontoren. De bewoners van de woontoren kunnen gebruik maken van de faciliteiten van naast gelegen woonzorgcentrum “De Es” van ZINN. Inmiddels is gestart met het aanleggen van het omliggende park. Er komen nieuwe wandelpaden, bomen en er is een brug over de aangepaste vijver gerealiseerd.