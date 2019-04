Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagochtend rekening houden met vertraging. Door een sein- en wisselstoring en een gestrande trein is er geen treinverkeer mogelijk tussen Zuidhorn en Buitenpost. Arriva zet bussen in.

De problemen begonnen rond een uur of 10. Het is nog onduidelijk wanneer de storing verholpen is.



De bussen pendelen op en neer tussen Zuidhorn en Buitenpost en vice versa.