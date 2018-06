Werkloosheid Groningen fors gedaald

De werkloosheid in Groningen blijft maar dalen. In mei werden er 6,4 procent minder uitkeringen verstrekt dan in de maand ervoor, en vergeleken met een jaar geleden gaat het zelfs om een daling van ruim een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind mei telde Groningen 10.614 WW-uitkeringen. Dat zijn er 723 (ofwel 6,4 procent) minder dan in april. Volgens het UWV komt dat vooral door seizoenswerk in de uitzendsector, landbouw en bouw.



Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte het UWV in Groningen 26,4% (3.810) minder WW-uitkeringen.



Volgens het UWV is de werkloosheid in alle provincies gedaald. In Drenthe (-8,2%) en Friesland (-7,0%) is de daling het sterkst.