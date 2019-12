Het aftellen kan beginnen: nog een paar uurtjes en dan is het… weekend! Nog geen idee wat te doen? Geen paniek, want er is keuze te over dit weekend. Marketing Groningen zette de leukste tips voor je op een rij: van het (niet te missen) festival WinterWelvaart tot de Kilo Sale, de kerstmarkt in Bourtange en nog heel veel meer!