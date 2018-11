Weekend in Groningen: theater, fotografie en lampionnentocht

Ook dit weekend hoef je je niet te vervelen in Groningen. In de synagoge is de wereldberoemde World Press Photo-tentoonstelling te zien, en MartiniPlaza is het decor van een meeslepende en humoristische familievoorstelling. En wie weet zijn er op de Stadjersmarkt nog bijzondere schatten te vinden.

Rockit De Oosterpoort en North Sea Jazz slaan komende zaterdag voor de tweede keer de handen ineen voor Rockit, ‘een avontuurlijk en grensoverschrijdend festival vol versmeltingen van genres en stijlen’, zo omschrijft de organisatie. Bezoekers kunnen een mix verwachten van progressieve jazz, experimentele pop, (post)rock, alternative music en hedendaags gecomponeerde muziek. Wanneer: zaterdag

Waar: De Oosterpoort

Prijs: 51 euro

Lampionnenoptocht in binnenstad De zaterdag voorafgaand van Sint Maarten, zaterdag 10 november, is er in de binnenstad van Groningen een grote lampionnenoptocht. In de optocht loopt Avanti Drumfanfare voorop, gevolgd door Sint Martinus te paard en daarachter veel kinderen met lampionnen van voederbieten en andere zelfgemaakte lampionnen. Aansluitend is er de jaarlijkse lampionnenwedstrijd in de Martinikerk. Wanneer: zaterdag

Waar: binnenstad

Prijs: gratis

World Press Photo In de synagoge in de Folkingestraat is de wereldberoemde World Press Photo-tentoonstelling te zien. De tentoonstelling is het resultaat van de World Press Photo Contest, georganiseerd vanuit Amsterdam. De winnende beelden zijn geselecteerd uit 73. 044 foto’s, ingezonden door 4.548 fotografen uit 125 verschillende landen. De beeldverhalen worden verdeeld over acht verschillende categorieën, van sport tot hedendaagse kwesties en van mens tot milieu. Er zijn ook lezingen en workshops. Wanneer: vanaf vrijdag tot en met 2 december

Waar: synagoge Folkingestraat

Prijs: 7,50 euro

Stadjersmarkt De Stadjersmarkt is een overdekte vlooienmarkt in MartiniPlaza. Speur bij de vele stands en kleedjes naar bijzondere spulletjes of misschien wel waardevolle schatten. Op de braderie zijn nieuwe artikelen te vinden. De jongste bezoekertjes kunnen zich uitleven bij een van de vele gratis kinderattracties. Wanneer: zondag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: 3,50 euro

