Weekend in Groningen: 's Nachts dwalen door musea, dansen in het park en Zomermarkt

Dit weekend is er weer genoeg te doen in en om de stad! Zaterdagavond- en nacht is er de Groninger Museumnacht, zondag kun je rondstruinen tussen de antiek en curiosa op de Zomermarkt en voor wie met de voetjes van de vloer wil: zaterdag is er in het Stadspark ‘Dance & Hardstyle at the Park’. Maar er is meer…

Groninger Museumnacht – zaterdag



Tijdens de Groninger Museumnacht bezoek je vijf musea in één avond: het GRID Grafisch Museum, het Groninger Museum, Storyworld (het voormalige Stripmuseum), het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Universiteitsmuseum. De tickets waren tijdens de vorige twee edities uitverkocht dus wacht niet te lang met het kopen van een kaartje.



Maisdoolhof Meerstad – tot en met eind september



Het Maisdoolhof in Meerstad is bijna drie voetbalvelden groot en telt maar liefst vier km aan paden. Genoeg ruimte voor speurneuzen om lekker rond te dwalen. Het doolhof ligt pal naast strand Meeroevers. Een kleinschalig recreatiestrand met alle voorzieningen voor een leuke en actieve dag.



Dance & Hardstyle at the Park – zaterdag



Dans, zing, flirt, schreeuw, stamp, beuk, drink, eet en pak de laatste zonnestralen van deze zomer op twee verschillende podia, met de meest diverse line up die Dance & Hardstyle in the Park ooit heeft gekend. De beste Dance, Urban, Hardstyle en Hardcore DJ’s & live acts staan er om het festival seizoen in stijl af te sluiten. www.danceenhardstyleinthepark.nl



After Groninger Museumnacht – zaterdag



Nadat je 's avonds door de gangen en zalen van de Groningse musea hebt gedwaald, gaat het feest verder in nachtclub OOST. Daar draait dj Elias Mazian de hele nacht housemuziek met een klassieke twist.



Jubileumfeest 40 Jaar ORKZ – zaterdag



Het leegstaande Oude Rooms-Katholieke Ziekenhuis werd veertig jaar geleden gekraakt, maar is inmiddels uitgegroeid tot een levendige en creatieve gemeenschap. In het gebouw zijn onder anderen een theaterzaal, eethuis, bar en moestuin te vinden. Zaterdag, van 13.00 tot 23.30 uur, is iedereen welkom om door de gangen te lopen en de aanwezige kunst te bewonderen. Daarnaast zijn er optredens van onder meer de Amsterdam Klezmer Band en Mr. Wallace. Meer informatie



Zomermarkt Groningen – zondag



De Zomermarkten van Dingen 050, op de Vismarkt, zijn bedoeld voor liefhebbers van moderne kunst, vinyl, boeken, antiek en curiosa en kleding. Daarnaast is er verse koffie, een ijskraam, churroskraam en viskraam op de markt te vinden.