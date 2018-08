Weekend in Groningen: Noorderzon, kermis en Swim Challenge

In Groningen hoef je je komend weekend geen moment te vervelen. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op festival Noorderzon, voor sportievelingen is er onder meer de Bommen Berendloop en wie op zoek is naar spanning en sensatie moet vooral op de Grote Markt zijn, die is omgetoverd tot een grote kermis.

Groningen Swim Challenge



De Groningen Swim Challenge is een zwemestafette vanaf Lauwersoog en Zoutkamp die via het Reitdiep naar de Oosterhaven in de stad gaat. Het doel: zoveel mogelijk geld bij elkaar zwemmen voor het UMCG Kanker Researchfonds. De deelnemers kunnen op diverse plekken in de provincie, of op de bruggen of de kades in de stad, worden aangemoedigd.



Wanneer: zaterdag

Waar: tussen Lauwersoog en de stad Groningen

Prijs: deelnemers betalen 10 euro, kijken is gratis

Bommen Berendloop



Elk jaar rondom het Groningens Ontzet, op 28 augustus, vind in en om de stad de Bommen Berendloop plaats: een hardloopevenement dwars door natuurgebieden én door drie gemeenten. Er zijn verschillende afstanden te lopen en speciaal voor de allerkleinsten is er de kidsrun. De sportievelingen kunnen langs de route, of anders vanaf de grote tribune bij de start en de finish in het Stadspark, worden aangemoedigd.



Wanneer: Zondag 26 augustus

Waar: In en om de stad Groningen

Prijs: inschrijven niet meer mogelijk, kijken is gratis

Noorderzon



Het Noorderplantsoen in de stad staat ook komend weekend helemaal in het teken van hét zomerfestival van het jaar, Noorderzon. Bezoek een voorstelling, lezing, concert of dansvoorstelling of geniet gewoon van de gezelligheid. Want ook zonder een voorstelling te bezoeken, is het goed toeven op Noorderzon. In de stad, ver daarbuiten en ook in de rest van het land staat Noorderzon bekend om zijn gezellige sfeer, leuke terrasjes en heerlijke eettentjes. Niet voor niets wordt het festival elke keer weer bezocht door zo’n 135.000 mensen.



Wanneer: nog tot en met 2 september

Waar: Noorderplantsoen

Prijs: toegang tot het festival is gratis

Zomerkermis in de binnenstad



Zwieren en zwaaien, een gokje wagen, genieten van een overheerlijke oliebol, zuurstok of een suikerspin of rondjes draaien in snelheidsmonsters tot je er bijna misselijk van wordt. De Grote Markt staat nog tot en met 28 augustus vol met spannende attracties voor jong en oud.



Wanneer: tot en met 28 augustus

Waar: Grote Markt

Prijs: verschilt per attractie

