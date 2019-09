Waarschuwing: mogelijk botulisme in Pioenvijver in Oosterparkwijk

Er zit mogelijk botulisme in de Pioenvijver in de Oosterparkwijk. Waterschap Noorderzijlvest kreeg donderdag de eerste meldingen van de dierenambulance en omwonenden over dode eenden die in het water drijven. Inmiddels zijn ruim tien kadavers opgeruimd.

Het waterschap waarschuwt geen honden te laten zwemmen. De waarschuwing geldt dan ook met name voor hondenbezitters. Honden kunnen na zwemmen in besmet water overlijden. Afhankelijk van het exacte type kan botulisme ook gevaarlijk zijn voor mensen. Daarom is altijd onderzoek naar het type botulisme nodig. Meestal gaat het om type C die in eerste instantie watervogels (in dit geval dus eenden) besmet.



Een aantal kadavers is inmiddels opgestuurd naar het Diergeneeskundig Laboratorium in Lelystad om te bepalen om welk type botulisme het gaat. De uitslagen verwachten we binnen anderhalve week. Tot die tijd blijft de waarschuwing van kracht. De gemeente Groningen plaatst borden bij de vijver.