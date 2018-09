Waar moet de nieuwe Oosterpoort komen in Groningen?

In de Groningse gemeentepolitiek begint de discussie los te branden over de vraag waar straks een nieuw cultuurcentrum/muziekpodium gebouwd moet worden, als opvolger van de Oosterpoort. Als deze er al moet komen.

Zoals eerder gemeld voldoet het huidige gebouw niet meer. Om het up to date te maken zijn er zoveel investeringen nodig dat je bijna net zo goed een nieuw centrum kunt bouwen. De vraag is alleen: waar dan?

Volgens wethouder van cultuur Paul de Rook (D66) heeft Groningen de keuze uit vier mogelijkheden:

Nieuwbouw op de huidige plek aan de Trompsingel Zuidzijde van net Hoofdstation Noordzijde van het Hoofdstation Vrydemalaan (nabij DOT).

De gemeenteraad van Groningen zal er binnenkort een knoop over moeten doorhakken. Gisteravond liet de fractie van de PvdA al weten dat de huidige locatie aan de Trompsingel wat haar betreft niet in beeld komt.

In de papieren editie van het Dagblad van het Noorden van vandaag meldt raadslid Diederik van der Meide van die fractie dat er op de huidige locatie aan de Trompsingel toch onvoldoende plaats, als je er ook een popzaal bij wilt hebben. Dan hoef je daar dan ook geen kostbaar haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, zo meent hij.

Volgens de procedure zou de gemeenteraad in elk geval binnen enkele weken al ngroen licht moeten geven voor de start van haalbaarheidsonderzoeken. Over drie jaar moet er dan voldoende duidelijkheid zijn, en kan de knoop definitief worden doorgehakt.