Waagplein verlicht door levensecht schaalmodel van de maan

Het gaat om een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. De maan, Museum of the Moon, is van binnen verlicht waardoor het oppervlak goed tot zijn recht komt. De maan is een schaalmodel. Elke centimeter van de maan van Jerram is in het echt vijf kilometer.



De kunstenaar maakte gebruik van satellietbeelden van de NASA. In de installatie zitten muzikale composities van Dan Jones. Jerram woont en werkt in Bristol (Verenigd Koninkrijk). Hij maakt sculpturen en installaties.



De maan was eerder te zien in onder andere Dubai, India, Hong Kong en de Verenigde Staten.



Het hemellichaam is tijdens het festival 24 uur per dag te bewonderen. Speciaal voor Let’s Gro organiseert de Rijksuniversiteit Groningen twee maal per dag een excursie naar de maan.