Vrouw uit Stadskanaal aangehouden in cold case-zaak Derk Kiers

De politie heeft maandagmorgen in haar woning in Stadskanaal een 28-jarige vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Derk Kiers in 2011 in Wildervank. De zaak werd al enkele jaren als cold case behandeld, maar nieuwe informatie zorgde onlangs voor een nieuwe impuls in het onderzoek.

Er is niet bekendgemaakt welke informatie tot de aanhouding van de vrouw heeft geleid. Volgens de politie komt het onderzoek met de aanhouding in een nieuwe fase. Eén van de eerste aandachtspunten daarin is het vaststellen van de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

De zaak Kiers



Derk Kiers werd in 2011 op 41-jarige leeftijd om het leven gebracht in zijn woning in Wildervank. Kiers was met



Na de vondst van zijn lichaam werd een grootschalig recherche-onderzoek opgestart, maar ondanks enkele aanhoudingen werd de zaak nooit opgelost.



In 2017 was de zaak rond Kiers’ dood één van de cold cases op de jaarlijkse ‘cold case-kalender’ van de politie.