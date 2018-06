De brandweer moest uitrukken voor de brand. Vermoedelijk heeft de vrouw, die een verwarde indruk maakte, de brand zelf gesticht in haar woonkamer.



De vrouw kon op tijd uit de woning komen en is gecontroleerd in een ambulance. Daarna is ze door de politie meegenomen. De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen.