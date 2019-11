Sinterklaas komt vandaag aan in Groningen. Hij meert rond 13.30 uur aan bij de Zuiderhaven in het centrum van de Stad. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben aangegeven te gaan demonstreren. De gemeente heeft ze bij het Emmaplein, langs de route, een plekje gegeven. Er is extra politie op de been om het protest in goede banen te leiden. Volg de intocht via ons liveblog.