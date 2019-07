Vliegtuigje maakt voorzorgslanding op Groningen Airport Eelde

Een middelgroot vliegtuig heeft dinsdagochtend een voorzorgslanding gemaakt op Groningen Airport Eelde. De piloot had rook in de cockpit van het vliegtuig. Dat laat de Veiligheidsregio Drenthe weten.

Het toestel was even daarvoor opgestegen vanaf Eelde met vier mensen aan boord. Niet snel na het opstijgen besloot de piloot om het toestel weer aan de grond te zetten. Hij kon dat op een veilige manier doen.



Niemand raakte gewond. Inzet van de hulpverleningsdiensten was dan ook niet nodig.