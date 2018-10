Vindicat 'zeer teleurgesteld' over intrekken accreditatie

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat is ‘zeer teleurgesteld’ over het besluit van de RUG en de Hanzehogeschool om hun accreditatie voor dit studiejaar in te trekken. Volgens de vereniging is er anderhalf jaar geleden wel echt een nieuwe koers ingezet.

“Er is een cultuurverandering op gang gekomen die zijn vruchten afwerpt”, aldus de vereniging in een persverklaring. “We hebben bijvoorbeeld twee probleemloze Introductieperiodes gehad. De Advies Commissie Introductietijd was zeer tevreden over het verloop van deze periodes. Daarnaast hebben we een gedragscode geïmplementeerd, die breed gedragen wordt binnen de vereniging.”



Vindicat hoopte wel op een accreditatie. “We hebben als enige studentenvereniging actief deelgenomen aan het accreditatieproces. Daarom ervaren wij het nu als teleurstellend dat wij, in onze ogen, onevenredig worden gestraft.”



Meer tijd voor cultuurverandering

De vereniging stelt dat het moeilijk is om binnen een korte periode een cultuurverandering door te voeren. “Het is een proces waar een langere periode overheen gaat. Wij hadden gehoopt dat ons meer tijd was gegund. Vanzelfsprekend zullen wij de cultuurverandering voortzetten. Wij hebben hier als vereniging het volste vertrouwen in.”