Vijf inwoners Glimmen in één klap multimiljonair door PostcodeKanjer

Juan en Grietje werden door Martijn Krabbé verrast met een cheque van 2.714.388 euro. Ze zijn sprakeloos: “Wat is dit spannend zeg! We zijn onlangs verhuisd en zitten midden in een verbouwing. We hebben nog een lot op ons oude adres gehouden, waardoor we nu dit geweldige bedrag winnen. Ongelooflijk!”



Brenda en Willem worden door Caroline Tensen verrast met eenzelfde cheque van 2.714.388 euro en reageren geëmotioneerd: “Dit is onvoorstelbaar! Wat is dit een geweldige verrassing. We zijn al vijftig jaar samen en onze grote droom is om met z’n tweeën een wereldreis te maken. Die droom komt nu uit. Geweldig!”



Hele dorp wint mee

De vijf hoofdwinnaars verdelen samen de helft van de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro. Aangezien Glimmen slechts één postcodegebied kent, gaat de andere helft van de miljoenprijs naar álle andere inwoners van Glimmen die in de decembertrekking met de winnende cijfercombinatie 9756 meespelen met de Postcode Loterij.



Kanjerfeest vrijdag: hoogte van alle geldprijzen bekend

Aankomende vrijdag organiseert de Postcode Loterij in Glimmen het populaire Kanjerfeest. Daar onthult Gaston Starreveld welk bedrag de overige inwoners winnen per lot dat het hele jaar meespeelde. De Postcode Loterij laat de deelnemers nog weten hoe laat en waar het Kanjerfeest plaatsvindt. Bekend is al dat Jeroen van der Boom en Anita Meyer optreden.



Vijf miljoen aan andere grote geldprijzen uitgereikt door het hele land

Door heel Nederland werd op nieuwjaarsdag het glas nogmaals geheven, want de Postcode Loterij maakte vandaag ook de overige winnende postcodes bekend van grote geldprijzen: drie keer 1 miljoen euro en 20 keer een Buurt-Ton. Op www.postcodeloterij.nl staat een overzicht van de winnende postcodes.



Foto: Roy Beusker Fotografie