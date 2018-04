Vier mannen aangehouden na mishandeling portier

De politie kwam af op een melding van een ruzie bij een uitgaansgelegenheid in de Peperstraat. Daar liet een portier weten dat hij was belaagd en mishandeld door een groep mannen.



De groep mannen was nog in de straat. Na de melding van de portier kon de politie twee mannen van 49 en 22 jaar aanhouden in verband met het openlijke geweld. Daarop keerde de rest van de groep mannen zich wel tegen de politie.



Op afstand houden

Uiteindelijk wisten de agenten de groep op afstand houden en werden in verband met de eerdere ruzie ook nog twee mannen van 26 en 27 jaar aangehouden.



De vier mannen uit Leek zijn overgebracht naar het politiebureau en worden nog verhoord in verband met het onderzoek.