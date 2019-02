Vestiging H&M Vismarkt sluit de deuren

De twee andere vestigingen van H&M, beide op de Grote Markt, blijven gewoon open.



Volgens een woordvoerder zijn er geen plannen om elders in de stad een nieuwe vestiging te openen. Met de medewerkers worden momenteel gesprekken gevoerd, waarbij er gekeken wordt naar de mogelijkheden.



Hennes & Mauritz is een Zweedse modeketen met in 2016 meer dan 4351 filialen in 64 verschillende landen en circa 161.000 medewerkers.