Verdachte van moord op Jaagpad blijft langer vastzitten

De man die wordt verdacht van de moord op Hidde Bergman op het Jaagpad in Groningen, blijft dertig dagen langer in voorarrest. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM werkt de 26-jarige man mee aan het onderzoek.



De man zit sinds 10 juni vast. Zijn voorarrest is al meerdere keren verlengd. De politie is nog steeds op zoek naar het moordwapen: een mes dat vermoedelijk te koop is bij de Action.



Hidde Bergman werd op 14 mei vermoord toen hij aan het hardlopen was op het Jaagpad, vlakbij de Zernike Campus. De man overleed ter plekke.



Na de moord werd een grootschalige zoektocht naar de dader op poten gezet. Daarbij werd onder andere een helikopter ingezet.