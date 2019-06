Verdachte doodsteken Hidde Bergman langer vast

De man wordt verdacht van moord of doodslag en werd afgelopen maandag aangehouden.



Hidde Bergman werd op 14 mei tijdens een rondje hardlopen neergestoken. Hij overleed ter plekke. De steekpartij zorgde voor grote onrust in Groningen. Onder andere de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en een aantal sportverenigingen riepen op om in de omgeving van het Zernike waar mogelijk samen te fietsen of te lopen.