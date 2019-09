“Verbod op fietsparkeren in hele binnenstad Groningen”

Er moet een verbod komen op het parkeren van fietsen in het hele kernwinkelgebied in Groningen.

Daarvoor pleiten winkeliers in de binnenstad, aangesloten bij de Groningen City Club. Volgens deze vereniging zorgen lukraak geparkeerde fietsen in de binnenstad voor toenemende overlast, en vormen daarmee een groeiende ergernis voor winkeliers en hun klanten, zo laat Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club vrijdag weten in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden.

Het zegt dit naar aanleiding van de komst vaan een zeer grote fietsenstalling onder het Groninger Forum. Wanneer het Forum op 27 november open gaat, en daarmee ook de fietsenstalling, komt er een verbod op het parkeren van fietsen in Poelestraat en Peperstraat.

De Groningse ondernemers zijn daar blij mee, maar vinden dat het verbod in beide straten op termijn mag worden uitgebreid tot het hele centrum.

Eric Bos zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat het verstandig is om een verbod in een groter gebied stapsgewijs uit te rollen, parallel aan het in gebruik nemen van fietsenstallingen. Een eerste stap is dan een grote fietsenkelder onder de Grote Markt, met 1500 plaatsen onder de vroegere V&D.

Nieuwe ‘fietsparkeerpaleizen’

Vervolgens zou de omgeving van de Vismarkt dan een de beurt kunnen komen. Maar dan moet eerst de verouderde parkeergarage aan de Pelsterstraat worden verbouwd tot een fraaie fietsenstalling, een ‘fietsparkeerpaleis’.

Fietsstewards.

Overigens zal het niet eenvoudig worden om een in te voeren verbod op het parkeren van fietsen ook te handhaven. Maar de GCC is bereid om ook zelf een bijdrage te leveren aan de komst van “fietsstewards”, die mensen dan in de binnenstad kunnen wijzen op de nieuwe mogelijkheden om de fietsen te parkeren