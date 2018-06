Veiligheidsmonitor: minder diefstallen en geweld

Het wordt steeds veiliger in Groningen. Het aantal diefstallen, geweldsincidenten en overlast is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gedaald, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor.

Sinds het tweede kwartaal van 2017 is er al een daling van het aantal incidenten waarneembaar, zo meldt OOGTV.



Het aantal woninginbraken en de drugshandel daarentegen is gestegen. Het aantal woninginbraken in Groningen is hoger dan dezelfde periode vorig jaar, maar vergelijkbaar et het niveau in die periodes in 2015 en 2016.



Bij drugshandel is het aantal incidenten relatief laag, waardoor schommelingen al snel worden waargenomen.



Als het gaat om winkeldiefstal en diefstal uit bedrijven zijn de cijfers vrijwel onveranderd.



Een aandachtspunt is het aantal meldingen van overlast, en van overlast gevende psychiatrische patiënten.