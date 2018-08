Veertig gegadigden voor failliete Vrijbuiter

Er bestaat volgens de bewindvoerder dan ook een goede kans op een doorstart van zowel de kampeerwinkel als De Waard Tenten. Een deel van de geïnteresseerden wil namelijk alleen De Waard Tenten overnemen. Die tentenfabriek is onderdeel van Vrijbuiter.



Partijen hebben nog tot maandag de tijd om hun interesse kenbaar te maken. Afgelopen woensdag werd bekend dat Vrijbuiter failliet is. De kampeerwinkel, die bestaat sinds 1985, heeft vestigingen in Roden, Zaandam, Gouda en Roermond. De 300 werknemers zijn ontslagen, maar ze blijven wel doorwerken zolang de winkels open zijn.