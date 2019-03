Veel belangstelling voor werkbezoek premier Mark Rutte aan Noord-Groningen

Premier Rutte heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Groningen. Hij bracht onder meer een langdurig bezoek aan een gezin in Loppersum waar hij anderhalf uur sprak met slachtoffers van bevingsschade. Maar ook bracht hij een bezoek aan Groningen Seaports (zie foto’s) waar hij alle informatie kreeg over zaken die wél goed gaan in noord-Groningen, zoals de ontwikkelingen op het gebied van offshore, windenergie, waterstof en de komst van nieuwe bedrijven.