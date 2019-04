Vanavond in Opsporing Verzocht: wat is er met zwaargewonde bejaarde vrouw gebeurd?

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een mogelijke woninginbraak aan de Groningerweg in de stad waarbij de 78-jarige bewoonster zwaargewond raakte. Het is nog een raadsel wat er met haar gebeurd is. De vrouw werd zaterdagmiddag gewond wakker, en haar huis was overhoop gehaald.

Volgens de politie belde de vrouw zaterdag aan het einde van de middag de politie. Ze was vrijdagavond rond 23.30 uur naar bed gegaan, en zaterdag aan het einde van de middag weer wakker geworden. Ze was toen zwaargewond, haar huis was overhoop gehaald, en de vrouw kon zich niets herinneren. Het is onbekend wat er in de periode tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag gebeurd is.



Uit onderzoek van de politie blijkt dat er een raam aan de voorkant van de woning is vernield, en dat er sowieso een tv is meegenomen, een Philips 32 inch 32PFL3807. De politie heeft een speurhond ingezet en onderzoekt of er in de buurt van de Groningerweg camera’s hangen die mogelijk opnames hebben gemaakt van eventuele verdachte(n).



De politie is op zoek naar mensen die meer weten, die iets hebben gezien of weten waar de tv nu is.



De uitzending van Opsporing Verzocht begint om 20.20 uur op NPO 1.