Vanaf vandaag weer schaatsen op de Grote Markt!

De overdekte schaatsbaan is zo’n 600 vierkante meter groot en is sfeervol verlicht en aangekleed volgens het welbekende ‘Frozen-thema’. De ijsbaan ligt tegen het VVV-kantoor, zodat de trappen van het gebouw dienen als tribune.



En ben je uitgeschaatst? Dan kun je neerploffen in het aan de ijsbaan grenzende winterse café voor een (warm) drankje of wat lekkers.



Activiteiten

Ook dit jaar worden op de ijsbaan weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals curlingwedstrijden en een ijshockeycompetitie. Elke woensdagmiddag zijn er kinderactiviteiten, met muziek en een kleurplatenwedstrijd. Op vrijdagavond is het tijd voor ‘Disco on Ice’, en kun je ijsdansen op discomuziek.



De ijsbaan is elke dag (behalve op feestdagen) van 11.00 uur tot 23.00 uur geopend. Toegang tot de ijsbaan kost 4 euro en schaatsen zijn te huur voor 3,50 euro.