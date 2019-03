Vanaf maandag weer vluchten tussen Eelde en Kopenhagen

Voordelen zakelijke passagiers

Ook Flybe voert dagelijks een lijndienst uit vanaf Groningen Airport Eelde. Zij vliegen 11 keer per week naar London Southend Airport. Zowel de lijndienst naar Kopenhagen als naar Londen zijn ideaal voor de zakelijke reiziger. Door de goede bereikbaarheid van de luchthaven, parkeren voor de deur en de korte inchecktijden profiteert de reiziger op Groningen Airport Eelde van tijdwinst en comfort.



Bowy Odink, Commercieel manager Groningen Airport Eelde: “Als je in Noord-Nederland woont en je moet voor een zakelijke afspraak in Londen of Kopenhagen zijn kan je niet anders dan voor Groningen Airport Eelde kiezen.”