Maximumsnelheid zuidelijke ring op 18 november weer naar 70

Op een groot deel van de zuidelijke ring was de maximumsnelheid de afgelopen maanden beperkt tot 50 kilometer per uur. Dat was volgens Aanpak Ring Zuid nodig omdat de remweg op het nieuwe asfalt van de tijdelijke paralelweg langs de noorbaan langer was dan normaal. Volgens proeven is het asfalt inmiddels stroef genoeg om de maximumsnelheid weer naar 70 te verhogen.



Om de bebording aan te passen en onderhoud te plegen aan het wegdek, zal de noordbaan in de nacht van 16 op 17 november (van 22.00 tot 8.00 uur) en de zuidbaan in de nacht van 17 en 18 november (van 22.00 tot 7.00 uur) worden afgesloten. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.