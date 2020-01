UWV: aantal Groningers met WW-uitkering 14 procent gedaald

Het aantal Groningers dat een WW-uitkering ontvangt is in een jaar tijd met 14 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind vorig jaar telde Groningen ruim 7700 mensen met een uitkering. Dat was een daling van 1,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.



Ook op lange termijn is er een afname te zien: het aantal WW-uitkeringen in Groningen is momenteel 14 procent lager dan een jaar geleden.



Landelijk is het aantal mensen met een WW-uitkering afgelopen jaar met15 procent gedaald.