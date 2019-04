Urban Trail: rennen dwars door de Gasunie of het Provinciehuis

Groningen had in 2016 de landelijke primeur met de allereerste Urban Trail in Nederland en was het met tweeduizend deelnemers uitverkocht. De afgelopen twee jaar stonden er 3.500 deelnemers aan de start, en ook toen waren er, net als nu, geen startbewijzen meer te krijgen.

Trekpleisters

De Gasunie, het Provinciehuis, Vesta Woonforum en de Universiteitsbibliotheek Groningen zijn dit jaar de grote trekpleisters. Daarnaast zijn er nog zeventien locaties waar de sportievelingen dwars doorheen rennen.

De start en de finish zijn op de Vismarkt. Hier kunnen deelnemers vooraf hun tassen achterlaten en krijgen ze na de finish een welverdiend ontbijt en een medaille.

