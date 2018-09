Twee Stadjers zwaargewond bij ongeval Bornholmstraat; politie op zoek naar Volvo V70

Bij een ongeluk op de Bornholmstraat in de stad zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen zwaargewond geraakt. Het gaat om een 28-jarige man en een 23-jarige vrouw, beide uit Groningen. De veroorzaker van het ongeluk reed in een Volvo V70 en is na de aanrijding doorgereden. De politie is op zoek naar de auto en de bestuurder.

Volgens de politie gaat het om een witte/beige auto met de letters VR in het kenteken. Vermoedelijk zit er ook een grote barst in de voorruit. In de zoektocht naar de auto heeft de politie onder andere burgernet ingezet.



Op het moment dat het ongeluk gebeurde, liepen meerdere mensen in de Bornholmstraat. De politie heeft met deze getuigen gesproken en er is slachtofferhulp geregeld.



De slachtoffers zijn zwaargewond, maar hun verdere medische toestand is onbekend.