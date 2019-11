Twee Pietendemonstraties aangemeld voor intocht Sinterklaas

Bij de gemeente Groningen hebben zich dinsdag twee groepen gemeld die willen demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Groningen op zaterdag 16 november. Het gaat om een groep voor-, en een groep tegenstanders, zo meldt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente gaat binnenkort met de twee groepen om tafel. Het is daarna aan de driehoek – politie, OM en de burgemeester – om te bepalen of er gedemonstreerd mag worden en zo ja, waar.



De zegsman wil niet bevestigen dat het onder meer om Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat, maar deze groep gaf zelf eerder al aan om tijdens de intocht naar Groningen te komen.



Vorig jaar waren er ook acties van zowel voor- als tegenstanders, waaronder ook KOZP. De sfeer werd toen grimmig en er werd één aanhouding verricht.