Hoeveel kiezers hebben er vandaag al gestemd?

Woensdag 21 november stemmen de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Om 11.30 uur had 8,3 % van de stemgerechtigden hiervoor hun stem uitgebracht.

Vanaf 7.30 zijn alle stembureau’s geopend. Om 6.30 uur opende het mobiele stembureau bij het Centraal Station haar deuren. Afgelopen nacht kon er van 0.00 – 1.30 uur al worden gestemd in het Student Hotel in Groningen.



Voor de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen mogen 190.162 mensen uit Groningen, Haren en Ten Boer hun stem uitbrengen.



De actuele opkomst is ook online te volgen op: https://opkomstenuitslag.nl/groningen