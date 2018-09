Tram toch weer op politieke agenda in Groningen

Dat bleek gisteravond tijdens een raadscommissievergadering gewijd aan de toekomst van het openbaar vervoer in Groningen. Zeker vijf politieke partijen vinden dat een tram – of een andere railverbinding – niet mag worden uitgesloten als één van de mogelijke alternatieven voor drukke busverbindingen.

Dat meldt donderdag het Dagblad van het Noorden in haar papieren editie. Woordvoerders van de politieke partijen PvdA, CDA, D66, 100% Groningen en SP stelden dat railverbindingen als lightrail, trein óf tram interessant zijn voor het toekomstige openbaar vervoer in Groningen.

Volgens het college van B&W heeft het huidige OV-systeem met de volle bussen langzamerhand haar maximale capaciteit bereikt en is het verstandig om na te denken over aanvullende systemen. Volgens wethouder Paul de Rook (D66) moeten daarbij alle opties op tafel komen, en kan er geen taboe rusten op alternatieven die in het verleden aan de orde waren, zoals de tram.

Dat óok de tram weer bespreekbaar is, is opmerkelijk omdat er in Groningen in 2012 al een kant en klaar plan lag voor de komst van de tram. Maar uiteindelijk kreeg dat plan geen meerderheid in het college van B&W, wat leidde tot het vertrek van de PvdA-wethouders Frank de Vries en Elly Pastoor, en wethouder Karin Dekker van GroenLinks.