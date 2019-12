Toon je kunsten Op de Bühne in Forum Groningen

Debateer je graag met vrienden maar wordt je huiskamer te klein? Ben je heel geestig en denk je dat je met gemak een hele tribune aan het lachen krijgt? Dan is dit echt iets voor jou: Op de Bühne! Aanmelden kan via www.forum.nl/buhne.



Op zondag 5 januari om 11.00 uur presenteert Forum Groningen het eerste optreden uit de serie Op de Bühne: De Forumquiz van Willem Goedhart en co-host Esmée van den Boom.



Op de Bühne op 5 januari: De Forumquiz Hoe hoog is dat Forum nu precies, en hoeveel studie- en werkplekken zijn er? Welke acteurs spelen de hoofdrollen in de film Marriage Story, en uit welk land komt de regisseur van Parasite? Wie waren Ada Lovelace en Alan Turing ook alweer, en wat is hun relatie met AI? Zijn deze vragen voor jou kinderspel, of ben je nieuwsgierig naar de antwoorden?



De Forumquiz start om 11.00 uur. Elk kwartier een nieuwe ronde, elk kwartier kans op een prijs! Quizmaster van dienst is Willem Goedhart (1990): fervent liefhebber en maker van spellen, puzzels en quizzen. Willem en co-host Esmée van den Boom trakteren de bezoekers op een vragenvuur over alles wat er in het Forum te doen en zien is: van Storyworld, films, expositie, festivals tot bouwkundige feitjes. Een informatief, uitdagend en geestig begin van je bezoek, waarna je met nog meer kennis en plezier kunt dwalen langs de vele activiteiten en plekken in het Forum.



Op de Bühne: De Forumquiz

Zondag 5 januari, 11.00 – 13.00 uur, elk kwartier start er een nieuwe ronde.

Publiekstribune entreehal Forum Groningen

Gratis entree



Over Forum Groningen

In het hart van de stad Groningen staat Forum Groningen, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Met o.a. internationale exposities, Storyworld (vanaf 11 januari), vijf filmzalen, een multifunctionele zaal, de bibliotheek, horeca en een dakterras met fenomenaal uitzicht dagen we het publiek uit om zich te laten verrassen en met een open blik naar de toekomst te kijken.