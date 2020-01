TomTom: autorit in stad duurde vorig jaar bijna een kwart langer

Automobilisten in en rond de stad waren vorig jaar gemiddeld 24 procent langer onderweg vanwege opstoppingen. Een ritje van een half uur duurde daardoor 37 minuten, en in de spits kostte zo’n autorit zelfs 42 minuten, zo blijkt uit gegevens van Tom Tom.

Automobilisten in Groningen stonden vorig jaar gemiddeld 94 uur (dat komt neer op 3 dagen en 22 uur) langer stil tijdens de spits dan het jaar ervoor. De belangrijkste knelpunten zijn de Petrus Campersingel, het kruispunt Trompsingel/Zuiderpark, Eendrachtskade Zuidzijde, Hereweg (bij de kruising met de Stationsweg) en de Weg der Verenigde Naties tussen Laan Corpus Den Hoorn en Hereweg.



Drukste dag



Op donderdag 7 november 2019 stonden automobilisten in Groningen het langst in de file. Een autorit van een half uur duurde op die dag 12 minuten langer. De reden hiervoor was een ongeval bij Leek dat aan het begin van de avond op de A7 tussen de zuidelijke ringweg van Groningen en Leek voor flinke vertragingen zorgde.



Achtste plek



Groningen staat hiermee op de achtste plek in de top tien van steden in Nederland met de meeste verkeersoptoppingen. Groningen wordt gevolgd door Utrecht en Eindhoven. Leiden staat op nummer één, gevolgd door Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Amsterdam.