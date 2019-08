Toch asbest in massagesalon die in vlammen opging

Er zat toch asbest in massagesalon Salon Delight, die op 18 juli in de Oosterparkwijk in vlammen opging. Dat heeft de gemeente in een brief laten weten aan omwonenden.

RTV Noord maakt maandag melding van de brief, die is rondgestuurd.



De brandweer had eerder laten weten dat er bij de brand geen asbest was vrijgekomen. Uit nader onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf blijkt dat het gevonden asbest in buizen en bouwplaten zit. Volgens de gemeente zit die asbest vast.



Alleen als platen breken, komt er asbest vrij. En alleen dan is asbest schadelijk. Er zal dus een gespecialiseerd bedrijf nodig zijn om de asbestplaten veilig op te ruimen.