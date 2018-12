Tikkie vervangt collectezak in Groningse protestantse kerken

Volgens RTV Noord doen alle protestantse kerken in Groningen mee aan de actie.



De kerken zetten Tikkie in omdat steeds minder mensen contant geld met zich mee hebben. Vaste kerkgangers houden vaak wel rekening met de collecte, maar tijdens de Kerstnachtdiensten komen ook veel incidentele kerkgangers.



In de liturgie komt een QR-code te staan waarmee de kerkgangers zelf een bedrag via Tikkie op het juiste bankrekeningnummer kunnen overmaken. Je kunt ook via een link bijdragen, zonder dat je in de kerk zelf zit. Het geld wordt volgens de kerk gebruikt om de kosten van de kerkdiensten te dekken.



Voor de vaste kerkgangers gaat natuurlijk ook de collectezak gewoon rond.