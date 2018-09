Tieners verdacht van brandstichting Oost-Indische Buurt

Omdat omwonenden het vuur snel wisten te blussen, brandde de auto niet volledig uit. De drie jongens werden iets later op het Borneoplein door de politie in de kraag gevat, zo meldt RTV Noord.



Eerder op de avond was er ook al twee keer brand in de Oost-Indische buurt. Toen ging het om brandjes in containers aan het Floresplein en de Madoerastraat.



De politie onderzoekt of de drie jongens daar ook verantwoordelijk voor zijn.