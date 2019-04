Tieners op Westerhaven beroofd van merkkleding

De drie slachtoffers werden rond 22.20 uur op de Westerhaven door vijf personen bedreigd en gedwongen hun waardevolle spullen, waaronder verschillende merkkledingartikelen, af te staan.



Kort na de straatroof werden even verderop bij de Eendrachtsbrug, vlakbij de Westerhaven, vijf Stadjers gesignaleerd die aan het signalement van de daders voldeden. Dit vijftal, in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar, is aangehouden en in de cel gezet voor nader onderzoek.



De politie vermoedt dat er meerdere getuigen zijn geweest van de beroving. Volgens de recherche waren er ten tijde van de straatroof meerdere mensen op en rond de Westerhaven aanwezig. Zij worden opgeroepen zich bij de politie te melden via 0900-8844.