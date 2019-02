Tiener mishandeld door groep van twintig jongeren

Een jongen van 18 jaar is afgelopen maandagmiddag op de Beijumerweg in de stad, vlakbij de fietstunnel onder de N46, mishandeld door een groep van ongeveer twintig jongeren. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is de jongens geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.



Het slachtoffer kan zich van de mishandeling zeer weinig herinneren. Wel geeft hij volgens de politie aan dat er getuigen zijn geweest van deze mishandeling.



De politie roept mensen die meer weten of iets gezien hebben op zich te melden. De groep zou na de mishandeling, die rond 15.00 uur plaatsvond, nog gezien zijn in het winkelcentrum.