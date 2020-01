Testrit met Porsche Taycan: rijbewijs kwijt

Een proefritje met een splinternieuwe Porsche Taycan is een 24-jarige inwoner van Veendam duur komen te staan: de snelheidsduivel is zijn rijbewijs kwijt.

Volgens Team Verkeer Noord-Nederland beging de man tijdens zijn testrit op de N33 meerdere overtredingen. Zo werd hij geklokt met een snelheid van 214 km/u waar 100 km/u is toegestaan. Na correctie bleef er een overtreding van 207km/u over. Ook ging hij onnodig stilstaan op de snelweg.



Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. En ook is hij aangemeld voor de educatieve maatregel gedrag (EMG).