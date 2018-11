Test NS: sneller met de trein van Groningen naar Zwolle en de Randstad

De NS starten begin volgend jaar een proef met een snellere Intercity tussen Groningen en Zwolle en Groningen en de Randstad. De testtrein slaat onderweg de stations Assen en Lelystad over en rijdt deels met een hogere snelheid van 160 km per uur, zo melden de NS dinsdag. De trein is dan een kwartier korter onderweg.

Of er in de toekomst daadwerkelijk een snellere Intercity in de dienstregeling wordt opgenomen, hangt af onder meer af van de resultaten van de test, aldus de NS. De dienstregeling wordt z’n vroegst in 2021 aangepast.



Deze snellere Intercity zou dan bijvoorbeeld twee keer per dag als spitstrein, bovenop de reguliere intercity’s kunnen rijden.



De proef gaat begin volgend jaar van start.