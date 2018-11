Supermarktoverval Holwierde dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht besteedt op dinsdagavond 13 november aandacht aan een overval op een supermarkt in Holwierde waar veel mensen met een verstandelijke beperking werken. De politie hoopt met de uitzending het onderzoek naar de overval, die al op 19 december vorig jaar plaatsvond, nieuw leven in te blazen.

Op dinsdagmiddag 19 december kwamen om tien voor drie twee in het zwart geklede mannen de supermarkt aan de Uiteinderweg in Holwierde binnen. Ze bedreigen het aanwezige personeel met een mes. Een van de overvallers werkt een werknemer naar de grond gewerkt en houdt een mes tegen diens nek, terwijl de andere dader de bedrijfsleider dwingt de kassa te openen.



De daders verlaten de winkel na een kwartier met een buit bestaande uit ongeveer 25 pakjes sigaretten en een geldbedrag van 1397,71 euro. Buiten stapt het tweetal op een scooter en gaat ervandoor.



In de uitzending van Opsporing Verzocht laat de politie beelden zien van de verdachten in de hoop dat iemand hen herkent. Na de uitzending zullen alle beelden en andere informatie ook op de site van Opsporing Verzocht te zien zijn.