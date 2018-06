Subsidies voor PolyVation en Chris Russell

PolyVation



De polymeren van PolyVation, gevestigd op de Zernike Campus in Groningen, vormen de basis van medische en farmaceutische producten, die bijvoorbeeld helpen het weefsel te herstellen of medicijnen af te geven in het menselijk lichaam. Het voordeel van polymeren is dat je alle mogelijke vormen, in een oneindig aantal samenstellingen en eigenschappen, kunt maken. Van hard tot zacht en van klein tot groot. Met de extra productiecapaciteit en het nieuwe laboratorium moet het bedrijf nog aantrekkelijker worden voor samenwerking met grote medische en farmaceutische productiebedrijven wereldwijd. De uitbreiding levert uiteindelijk 75 arbeidsplaatsen op bij PolyVation.



Chris Russell



Chris Russell verzorgt al meer dan 25 jaar kleine oplages reclame en drukwerk voor midden- en kleinbedrijven en winkelketens in Nederland. Op dit moment heeft het bedrijf ongeveer 110 werknemers in dienst. De nieuwe machine om harde kaften te produceren voor bijvoorbeeld fotoboeken of multomappen, is snel en efficiënt. Er kunnen tot 10.000 exemplaren worden gemaakt en verstuurd binnen één dag. Daarnaast verbruikt de machine, een zogeheten casemaker, minder lijm en wordt er minder materiaal verspild. Op termijn komen er dankzij de nieuwe machine vijf banen bij.



De twee bijdragen komen voort uit het Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt.