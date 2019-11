Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Uit de publicatie van woensdag blijkt dat de helft van de ondervraagde studenten aangeeft problematische stress te ervaren. Een onderzoek van de Groninger Studentenbond onder studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool uit 2017 is ook in het rapport verwerkt.



Voorzitter van het ISO Kees Gillesse roept op tot maatregelen. “Prestatiedruk hoeft niet problematisch te zijn, maar stress in deze vorm staat in de weg van persoonlijke ontwikkeling van studenten.’’



Een derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch gerelateerde klachten, zoals concentratieproblemen, faalangst en depressie. Daarnaast loopt 15 procent van de studenten een risico loopt op een burn-out. Gillesse: “In een gemiddelde collegezaal zitten drie studenten die een serieus risico lopen op een burn-out. We sturen jongeren de arbeidsmarkt op, terwijl ze al een burn-out hebben gehad.”



Gillesse stelt dat de wachttijden voor studentenpsychologen op sommige plekken te lang zijn. ,,Dat kan echt niet meer. We moeten niet alleen pleisters plakken, maar ook het systeem aanpakken om te voorkomen dat de problemen ontstaan.’’